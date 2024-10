Jay Park va dévoiler son premier album complet R&B

Le rendez-vous est pris ! Le rappeur sud-coréen Jay Park vient de donner un aperçu de son nouvel album R&B, qui sera dévoilé le 8 octobre.

En effet, le 19 septembre, l’artiste a mis en ligne le prologue de son sixième album studio « THE ONE YOU WANTED » sur la chaîne YouTube officielle de son agence MoreVision.

Dans la vidéo d’environ cinq minutes, la star a exprimé sa fierté à l’égard de sa nouvelle œuvre en déclarant : « Cela fait huit ans que je n’ai pas sorti d'album R&B depuis « Everything You Wanted ». Je pense que ça sera un album significatif non seulement pour moi, mais aussi pour MoreVision et l’industrie musicale sud-coréenne ».

De plus, il a précisé que cet opus était le fruit de la collaboration avec de célèbres rappeurs internationaux tels que Ty Dolla $ign, YG et P-Lo. Le vocaliste a également mentionné ISOL, un stagiaire de son agence, ce qui a suscité une vive curiosité à propos du mystérieux groupe produit par Jay Park.

Pour rappel, grâce à son dernier album R&B « Everything You Wanted », le rappeur avait remporté le prix de Musicien de l'année et de Meilleur album R&B & Soul aux 2017 Korean Music Awards.

Le nouveau projet musical de l’artiste déjà au sommet de son art sera rempli de chansons sur lesquelles il a travaillé depuis 2017. Il nous reste donc qu'à attendre avec impatience sa dernière création !