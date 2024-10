Découvrez les concerts de Highlight sur grand écran

Ne soyez pas déçus si vous avez raté les derniers concerts de Highlight ! Il donne une seconde vie à ses spectacles ! En effet, le boys-band sud-coréen, anciennement connu sous le nom de Beast, a publié un poster teaser d’un film sur ses représentations tenues à Séoul dans le cadre de sa dernière tournée asiatique.





« HIGHLIGHT: LIGHTS GO ON, AGAIN IN CINEMA » sera présenté à partir du 16 octobre, la date d’anniversaire du lancement du groupe. Le film sera donc un cadeau spécial pour les membres et leurs fans qui célèbrent leur quinzième bougie. Leurs admirateurs pourront découvrir une version inédite des concerts au cinéma qui leur permettra de se plonger dans une expérience immersive.





L’œuvre va également offrir l’occasion d’en savoir plus sur les garçons car elle offre un aperçu des coulisses et dévoile des interviews exclusives. En plus, le boys-band devrait ravir tous ses fans en organisant une variété d'événements pour promouvoir son film.