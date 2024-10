George prépare un pique-nique musical

L’auteur-compositeur-interprète sud-coréen, George, s’apprête à revenir sur scène ! Selon son agence EMA, l’icône de la musique indie prépare maintenant ses concerts sous le titre « yayuday » pour célébrer la sortie de son nouvel EP baptisé « gimbap ».





« Yayuday » est une combinaison du mot coréen « yayuhoe » qui signifie « pique-nique » et du mot anglais « day ». Et « gimbap », du riz enroulé dans une feuille d’algue séchée avec des légumes et de la viande, le repas parfait pour un pique-nique. George nous invite donc à son événement musical sous le concept d’excursion, qui se déroulera les 19 et 20 octobre au BLUE SQUARE Mastercard Hall à Séoul.









Pendant les spectacles, le vocaliste va interpréter les chansons de son nouvel EP, ainsi que plusieurs de ses hits. En plus, grâce à une programmation riche et diversifiée, le chanteur pourra interagir avec les spectateurs.





George est donc prêt à profiter d’une douce soirée d’automne avec ses admirateurs. L’artiste a déclaré récemment : « J’espère réchauffer le cœur de mes fans et créer des souvenirs spéciaux tous ensemble ».