Le Jour du hangeul

L'alphabet hangeul, qui a permis d’alphabétiser le peuple coréen, a été créé scientifiquement au XVe siècle par le roi Sejong le Grand. Bien que relativement facile à écrire et à lire, il n’en demeure pas moins que les règles grammaticales et la mémorisation du vocabulaire représentent un défi pour les apprenants. Environ 70 % de ce lexique est d'origine chinoise, ou plus précisément sino-coréenne, puisant ses racines dans les idéogrammes, indispensables pour acquérir une maîtrise solide de la langue coréenne. Pourtant, de nombreux jeunes passent de plus en plus de temps à regarder des vidéos courtes sur divers supports numériques, au détriment de la lecture d’ouvrages ou de l’étude de textes complexes.