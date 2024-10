Jusqu’où les prix des billets de concert vont s’envoler ?

Les prix des billets de concert flambent en Corée du Sud. Une place de concert de BTS a, par exemple, augmenté d’environ 1,5 à 2 fois depuis la pandémie de COVID-19. Celle de NCT Dream a connu une hausse de 16,7 % en un an, de 2022 à 2023. Ce qui est particulièrement surprenant, c’est que l’augmentation du prix ne se limite pas à un groupe spécifique, mais à l’ensemble de l’industrie de la k-pop. Pourquoi donc les places de concert sont-elles devenues si chères ?





Selon Kim Jeong-seop, professeur à l’université Sungshin, les agences de spectacles ont commencé à augmenter le prix des tickets pour compenser le déficit pendant la crise sanitaire. En effet, cette dernière a provoqué des hausses de prix dans presque tous les domaines, des ressources humaines aux transports. Ce n’est pas tout. Si le coût des équipements notamment pour l’éclairage et la sonorisation était auparavant inclus dans le prix de location de la salle de spectacle, il est maintenant facturé séparément, ce qui alourdit la charge pour les agences.





Résultat : le prix d’un billet VIP pour la plupart des concerts s’élève à plus de 200 000 wons, soit 140 euros. Les principaux consommateurs étant des adolescents et des jeunes, c’est un fardeau croissant pour eux. De plus, dans certains cas, tous les sièges, même ceux à visibilité réduite ou avec une mauvaise qualité sonore, sont vendus au même prix. C’est la raison pour laquelle il est question de mettre en place un « système de tarification standardisé » qui diviserait les sièges en cinq catégories et appliquerait des prix différenciés.