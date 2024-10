Ailee est de retour avec son nouveau titre « The Boss »

Ailee est de retour ! Le 24 septembre, la chanteuse sud-coréenne à la voix d’or a dévoilé son nouveau titre « The Boss ». En effet, onze mois se sont déjà écoulés depuis qu’elle avait insufflé un nouvel élan à son style musical avec sa dernière chanson « RA TA TA » en collaboration avec la rappeuse Lil Cherry.





« The Boss » transmet un message de soulagement selon lequel il faut savoir se faire confiance, croire en soi et s’aimer comme une personne unique en son genre dans ce monde. Ses paroles nous encouragent ainsi à prendre soin de nous-mêmes pour devenir plus fort à l’intérieur.





Il s’agit d’un morceau de synthpop à base de disco avec un riff de synthé qui se répète tout au long de la chanson en harmonie avec la voix explosive de l’artiste. Yoon Sang, grand producteur sud-coréen appartenant à la même agence qu’Ailee, a notamment pris part au projet en tant que superviseur musical.





Pour rappel, en juin dernier, la vocaliste avait enflammé la salle de concert Mega Star Arena à Kuala Lumpur en Malaisie lors de son spectacle exclusif intitulé « Ailee KUALA LUMPUR I AM : HERE ». Et motivée par un fort engouement autour de ses fans internationaux, la chanteuse va aussi donner une représentation à Jakarta en Indonésie le 30 octobre.