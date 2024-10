GEMINI livre son nouvel EP, « In too deep »

Voici une bonne nouvelle pour les amateurs de R&B !





Le talentueux artiste de R&B sud-coréen, GEMINI, est de retour avec son nouvel EP intitulé « In too deep ». Cette nouveauté était d’autant plus attendue par ses admirateurs qu’elle était le fruit d’une collaboration avec les chanteurs R&B américains du moment Destiny Rogers et Bren Joy, ainsi que les musiciens sud-coréens JUNNY et Giriboy.





En effet, le rappeur s’est entouré d’artistes qui brillent. Pour le titre phare de l’album, « 365 », une musique R&B au tempo moyen, c’est JUNNY qui a prêté sa voix. À travers l’autre chanson principale « Cloud Nine », GEMINI met en valeur sa synergie avec la douce voix de Bren Joy. Et Destiny Rogers est également présent sur le titre « Lock In ».





Ce nouvel opus livre une tracklist multicolore composée de huit morceaux branchés au total y compris « Miles Away » inspiré du latin-jazz, « Right Now », « Ford », « Ocean », et encore « Blue ».





En octobre prochain, la star devrait démarrer sa tournée mondiale. Après avoir donné le coup d’envoi à Bangkok le 2 octobre, le musicien se rendra tout d’abord dans trois villes asiatiques, dont Kuala Lumpur et Jakarta. Et ensuite, il se produira dans trois villes mexicaines et huit villes américaines à partir du mois de novembre. Mais s’il ne s’arrêtera pas là ! Il prévoit également de rencontrer ses fans européens.