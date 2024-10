Superjunior D&E arrive avec son nouvel album

D&E, l’une des sous-unités du boys-band légendaire Super Junior, composée de Donghae et Eunhyuk, vient de présenter ses nouvelles musiques ! En effet, le 25 septembre, le duo a dévoilé son sixième mini-album baptisé « INEVITABLE » pour démarrer à nouveau ses activités musicales.





Grâce à son nouveau projet, les membres mettent en lumière leur monde musical plus mature et unique. Outre son titre phare « Go High », une chanson hip-hop avec un rythme intense de batterie et de basse, le groupe montre ses nouvelles tentatives artistiques avec cinq autres titres de divers genres dont « Break », « Run away », « Only You », « Eau de Perfume » et encore « Plausible Hypothesis ».





Par ailleurs, le duo va également faire son grand retour sur scène. Il va donner le coup d’envoi de sa tournée mondiale sous le titre « 2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE » les 28 et 29 octobre au SK Olympic Handball Gymnasium du parc olympique, dans la capitale sud-coréenne.





Super Junior-D&E va ainsi continuer à repousser ses limites pour atteindre de nouveaux sommets musicaux. Comme le boys-band polyvalent a déjà bien prouvé sa forte présence incomparable en traversant différents genres, les fans attendent avec impatience ce nouvel exploit.