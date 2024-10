Concert : DOYOUNG de NCT réaffirme sa puissance de vente écrasante

C’est l’effervescence à Séoul ! DOYOUNG, membre du méga-groupe NCT, a prouvé sa présence en tant qu’artiste solo tout en mettant ses fans en ébullition avec l’annonce de ses concerts en solo !





En effet, l’artiste va donner un concert de rappel au SK Olympic Handball Gymnasium du parc olympique à Séoul, les 1er, 2 et 3 novembre. Il s’agit du concert final de sa première tournée en solo qui s’est déroulée dans neuf régions asiatiques.





À noter que les billets ont été mis en vente tout d’abord pour les fans le 19 septembre puis pour le grand public le 20. Mais il n’avait pas fallu longtemps pour que les trois dates affichent complet peu après l’ouverture de la billetterie.





Le concert de DOYOUNG dans la capitale sud-coréenne est un rendez-vous immanquable pour tous ses fans. C’est l’occasion d’apprécier la voix exceptionnelle de l’artiste et une setlist plus riche, et de vivre une expérience unique au cœur d’une communauté passionnée.