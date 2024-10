LISA de Blackpink annonce sa première tournée asiatique en solo

LISA de Blackpink est prête à entamer sa première tournée asiatique en solo !





En effet, l’icône thaïe venue de la K-pop va bientôt rencontrer ses fans en Asie. Intitulée « 2024 Fan Meetup in Asia », la tournée débutera à Singapour le 11 novembre. Ensuite, elle s’envolera pour Bangkok, la capitale de son pays natal le 13, avant Kaohsiung le 17 et Hong Kong le 19. Pour le moment, cinq pays sont confirmés et d’autres dates, notamment en Corée du sud, devraient encore être annoncées.





Pour rappel, en février dernier, la star avait quitté son ancienne agence YG Entertainment et fondé son propre label LLOUD pour gérer ses activités individuelles. Et afin de consolider sa place en tant que force mondiale, elle a également conclu un partenariat avec RCA Records, le label qui accueille plusieurs grands artistes du monde entier, notamment A$AP Rocky, Doja Cat, et Justin Timberlake.





En août dernier, LISA a lancé la chanson « New Woman » en collaboration avec la chanteuse espagnole Rosalía. Elle avait également remporté le prestigieux prix du Meilleur morceau de K-pop aux MTV Video Music Awards 2024 avec son dernier single solo « ROCKSTAR », deuxième triomphe après celui de 2022 pour « LALISA ».





En dehors de l’industrie musicale, la star polyvalente fera ses débuts en tant qu’actrice. En effet, elle apparaitra dans la prochaine saison de la série originale de HBO, The White Lotus, saison 3.