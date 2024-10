Après la mode des YOLO, acronyme de You Only Live Once, On ne vit qu’une fois, c’est la génération YONO, You Only Need One, On n’en a besoin que d’un qui s’impose. À entendre par, une consommation essentielle mais modérée. Au quotidien, cela se traduit par moins de dépenses pour les repas qu’ils soient pris au restaurant ou à la maison. Dans le domaine vestimentaire, la génération MZ recherche de plus en plus des vêtements bon marché. Cette vague YONO apparaît aussi dans les manières de se déplacer : davantage de transports en commun, moins de taxis, pour ceux qui ont une automobile, de préférence un modèle coréen ou un achat d’une voiture d’occasion. Cette nouvelle tendance repose sur une situation économique tendue : l’endettement des ménages s’aggrave avec des taux d’intérêts élevés et une hausse des salaires qui ne suit pas l’inflation.