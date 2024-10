NCT DREAM donnera un concert de rappel au Gocheok Sky Dome

NCT DREAM va mettre la touche finale à sa troisième tournée mondiale au Gocheok Sky Dome, le plus grand stade couvert du pays.





En effet, son agence SM Entertainment a confirmé les dates de son prochain spectacle sous le titre « 2024 NCT DREAM WORLD TOUR FINALE in SEOUL », qui se tiendra les 29, 30 novembre et le 1er décembre.





Les sept garçons sont donc prêts à mettre en lumière leur musique et leurs performances uniques et incomparables pour bien finaliser leur tournée mondiale qui sillonne les vingt-cinq régions du monde.





Par ailleurs, avant de retourner en Corée, le groupe va tout d’abord poursuivre sa tournée européenne baptisée « THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE ». Les membres seront donc de passage à Rotterdam le 30 octobre, et à Copenhague le 3 novembre, le 6 à Berlin, les 8 et 9 à Paris, et les 12 à Londres.