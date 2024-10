ENHYPEN démarre en trombe sa 3e tournée mondiale

ENHYPEN qui ne cesse de se surpasser vient de lever le rideau de sa troisième tournée mondiale !





En effet, les 5 et 6 octobre, le boys-band du moment a entamé son long voyage sous le titre « ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ » au stade de Goyang. En plus du public présent sur place, ses fans aux quatre coins du monde ont également pu apprécier ses performances splendides par le biais d'une diffusion en direct.





Pendant l’évènement, les membres ont chauffé le public en interprétant un total de 26 chansons racontant l'histoire de son évolution depuis son premier mini-album « BORDER : DAY ONE » jusqu'à leur deuxième opus complet « ROMANCE : UNTOLD » et leur version spéciale « MEMORABILIA ».





Par ailleurs, le groupe au sommet de sa remarquable carrière va poursuivre ses concerts dans trois villes japonaises : Saitama les 9 et 10 novembre, Fukuoka les 28 et 29 décembre, et Osaka les 25 et 26 janvier de l'année prochaine. ENHYPEN devrait bientôt gagner le titre du boy-band sud-coréen à conquérir trois des plus grands dômes de l’archipel dans le laps de temps le plus court.