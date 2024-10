Billlie revient en force avec son nouvel opus

Pour le plus grand plaisir des Belllie'ves, Billlie est revenue avec une collaboration très attendue !





Le 16 octobre, le girls-band sud-coréen lancé par l’agence Mystic Story a fait son retour avec son cinquième mini-album baptisé « appendix: Of All We Have Lost », marqué par une collaboration avec IU, une icône incontournable de la K-pop. Dans ce nouveau projet, les admirateurs du groupe peuvent donc retrouver la patte artistique d’IU, qui a produit et composé le titre phare de l’album « Memory Candy ».





Grâce à une collaboration inédite, les filles ont insufflé un nouvel élan à leur style musical. Pour rappel, lors du concert de rappel d’IU qui s’est tenu au Stade de la Coupe du monde de Séoul les 21 et 22 septembre, les images d'artistes féminines que la star admire et respecte ont été affichées sur un écran géant dans la salle de spectacle. Et la photo de Billlie a également été montrée. Les fans attendaient donc avec impatience la synergie que les filles et la diva montreraient avec « Memory Candy ».





A noter que le groupe avait déjà terminé avec succès sa première tournée nationale et européenne cette année. Et en raison d’une demande écrasante de ses fans américains, les membres vont également se produire dans quatorze villes d’Amérique du Nord et du Sud en novembre et décembre prochain.