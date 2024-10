Une nouvelle « DIMENSION » de tripleS va bientôt voir le jour

Le girls-band de toutes les possibilités, tripleS, s’apprête à ouvrir une nouvelle « DIMENSION » ! À noter que les « DIMENSIONS » du groupe sont recréées chaque saison selon le choix de ses fans qui décident toutes ses activités depuis ses sous-unités jusqu’à son contenu.





En effet, Vision@ry Vision, l’une des dimensions, soit des sous-unités du girls-band, va bientôt sortir son tout premier album. Le 8 octobre, son agence MODHAUS a suscité une vive curiosité en dévoilant les images concept de son nouvel opus baptisé « Performante ».





Le 23 octobre, cette nouvelle sous-unité de tripleS devrait voir le jour et entamer ses activités musicales avec le titre phare « Hit The Floor » en mettant en valeur les mots clés « #High-tech dance », « #boyish », et « #levelup ». Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les filles vont ravir leurs admirateurs avec divers contenus promotionnels.





Par ailleurs, le groupe a récemment organisé son premier showcase japonais à guichets fermés, où il a également annoncé le lancement de sa DIMENSION japonaise « tripleS Hatch ! ».