Qui fait partie de la classe moyenne ?

La classe moyenne en Corée du Sud représente un peu plus de la moitié des actifs. Elle incarne le dynamisme de la croissance économique, qu'elle stimule, tout en jouant un rôle clé dans la stabilité sociale du pays. Le revenu mensuel d’une famille de quatre personnes se situe entre 2 700 et 7 300 euros, avec un patrimoine net moyen estimé à 450 000 euros par foyer. Cette classe n’a pas de difficultés à subvenir à ses besoins et peut même épargner. Cependant, elle reste assez hétérogène. Ceux qui se situent dans le bas de cette catégorie ressentent un sentiment de pauvreté et de privation relative si leur consommation mensuelle est inférieure à 3 000 euros, alors que la consommation actuelle moyenne d’une famille de classe moyenne est de 2 100 euros par mois.