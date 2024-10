NewJeans en couverture du premier numéro de Billboard Artist

Félicitations pour le lancement du magazine inédit intitulé « Billboard Artist » ! Et pour le plus grand plaisir des Bunnies, l’étoile montante de la K-pop, le girls-band NewJeans, est de retour en couverture du magazine, autant de preuves que le groupe est bel et bien devenu un phénomène international.





En effet, le 10 octobre, Billboard Korea a dévoilé les photos de couverture du premier numéro du « Billboard Artist ». À noter qu’il s’agit d’un livre d’art qui explore l'inspiration délivrée au public par les artistes à travers de multiples couvertures, photos, interviews, essais, et contenu visuel.





Sur les images réalisées par la célèbre photographe Elina Kechicheva, connue pour son style pictural, les membres du groupe y apparaissent adossés à un arbre au milieu d'un nuage de fumée, créant une atmosphère de rêve. Et l'éditorial qui l'accompagne se penche sur l'impact profond du girls-band sur l'industrie musicale, en comparant NewJeans à « Paninari », le mouvement des années 1980 lancé par les jeunes milanaises, qui avait eu une influence majeure sur la culture populaire et juvénile.





Pour rappel, NewJeans qui avait fait ses débuts en juillet 2022 a déjà connu un immense succès en enchaînant les records dans les classements musicaux nationaux et internationaux. En plus, le groupe a récemment été nommé dans la catégorie « Meilleure artiste K-pop » aux MTV.