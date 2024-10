Jennie de Blackpink bat son record avec son nouveau titre « Mantra »

Jennie de Blackpink sur le toit du monde ! La superstar mondiale vient de dévoiler son nouveau single intitulé « Mantra » et de faire une nouvelle belle réussite.





En effet, le 11 octobre, la chanteuse a fait son retour triomphal avec « Mantra », sur son propre label Odd Atelier. Et le morceau a rapidement dominé les hit-parades et battu des records sur diverses plateformes musicales, notamment Spotify. En effet, dès sa sortie, la chanson a fait ses débuts à la cinquième place du classement Daily Top Song Global de la plateforme avec plus de cinq millions de streaming.





La star cartonne toujours aux États-Unis. Elle a effectivement réussi à hisser son nouveau titre à la 57ème position dans le chart Daily Top Songs U.S de Spotify. En plus, la star est devenue la première soliste féminine sud-coréenne à se placer en tête du classement Top Songs d’iTunes aux États-Unis, prouvant son immense popularité au niveau international.





Ainsi, l’artiste a bien ouvert sa nouvelle ère musicale, ses fans attendent donc avec impatience de voir comment elle va continuer à se réinventer et à explorer d’autres horizons artistiques.