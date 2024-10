Minho de SHINee fera son grand retour avec son premier album complet

Le compte à rebours est déjà lancé ! Minho, membre du boy-band légendaire SHINee, vient de confirmer la date de son retour en dévoilant un poster teaser pour son prochain album complet « CALL BACK ».





Pour rappel, le chanteur avait lancé sa carrière solo en décembre 2022, avec tout son premier mini-album intitulé « CHASE ». Selon son agence SM Entertainment, son prochain opus sera rendu public le 4 novembre et il comprendra dix morceaux de divers genres, qui nous permettront de profiter de son vaste spectre musical.





Par ailleurs, afin de promouvoir son nouveau projet musical, le vocaliste va organiser son premier concert en solo sous le titre « 2024 MINHO CONCERT [MEAN : of my first] » les 30 novembre et 1er décembre au Korea University Hwajung Gymnasium.





À noter que Minho n’est pas seulement connu pour ses talents musicaux. En effet, l’artiste polyvalent qui ne cesse de se surpasser poursuit aussi sa carrière en tant qu’acteur, animateur, et ambassadeurs des marques de luxe.