Sungjin de DAY6 signe son premier concert en solo

En novembre prochain, Sungjin, membre du boys-band du moment DAY6, va faire ses débuts en tant qu’artiste solo ! Selon son agence JYP Entertainment, le chanteur va dévoiler son premier album complet en solo baptisé « 30 » le 5 novembre.





En plus, Sungjin va également se produire en solo. L’artiste rencontrera ses fans en organisant son concert exclusif au Donghae Arts Center à l’université Kwangwoon à Séoul, du 8 au 10 novembre.





Rappelons que le vocaliste a déjà attiré l’attention du public par sa voix séduisante, sa sensibilité artistique, et ses solides compétences musicales. Il a aussi bien prouvé son talent en tant qu’auteur-compositeur-interprète en participant à la production des tubes de DAY6 tels que « Melt Down », « Congratulations », « HAPPY », et encore « Welcome to the Show ».





Par ailleurs, Sungjin est encore en pleine tournée mondiale avec les membres du groupe. Dans le cadre de la troisième tournée mondiale de DAY6, les garçons poursuivront leurs spectacles dans plusieurs pays asiatiques comme Singapour, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Tokyo et Manille.