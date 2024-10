FIFTY FIFTY démarre sa première tournée américaine

Les filles de FIFTY FIFTY s’apprêtent à s’envoler pour les États-Unis !





Après le retour triomphal avec son deuxième mini-album « Love Tune », le girls-band sud-coréen désormais composé de Keena et de quatre nouvelles membres Chanelle Moon, Yewon, Hana, et Athena va bientôt rencontrer ses fans américains.





En effet, cette nouvelle tant attendue a également été accueillie avec un vif intérêt par les médiaux locaux. Le 17 octobre, l’un des plus anciens journaux américains, New York Post, a annoncé en gros titre les prochains concerts de FIFTY FIFTY en exprimant son enthousiasme pour les performances du groupe.





À noter que ce voyage est d’autant plus attendu par ses admirateurs qu’il marque un tournant décisif pour le girls-band après les changements dans sa composition. En commençant par San Francisco le 27 novembre, il se produira dans huit villes des États-Unis, dont Los Angeles, Chicago et New York.