Logement, dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu es

Depuis le début des années 60, le gouvernement sud-coréen a développé la construction de complexes de tours d’appartements pour pallier au manque d’espaces constructibles et à une forte croissance démographique.





Aujourd’hui, plus de la moitié de la population vit en appartements et la tendance continue d’être à la hausse. Les installations haut de gamme alliées aux systèmes intelligents basés sur les nouvelles technologies comme l’IoT, Internet on Things, sont des atouts majeurs pour une meilleure qualité de vie.





Cette culture d’appartements au sein même de la ville avec, à proximité, l’accès aux transports en commun, aux meilleures écoles, aux services de soins ou encore à un environnement vert, sont des garanties de sa pérennité.