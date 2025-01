INFINITE annonce un concert à guichet fermé

Pour faire plaisir à ses fans, INFINITE va venir enflammer le KSPO DOME !





Les membres, qui poursuivent activement leur carrière solo dans divers domaines tels que la musique, les comédies musicales, les séries télévisées, le divertissement et encore la radiodiffusion, se réuniront au complet avant leur quinzième anniversaire l'année prochaine, et passeront la fin de l’année et le début de la suivante avec leurs fans du monde entier !





En effet, le boys-band va bientôt organiser sa tournée mondiale sous le titre « LIMITED EDITION » pour fêter son anniversaire, qui sillonnera les plusieurs villes du monde comme Taipei, Macao, Jakarta, Singapour, Kuala Lumpur, et encore Hong Kong. Et pour entamer son long voyage, le groupe va tout d’abord rencontrer ses fans nationaux au KSPO DOME, une scène de rêve pour les artistes sud-coréens, les 6, 7, et 8 décembre.





INFINITE, ayant fait ses débuts en 2010, devrait séduire ses fans une fois de plus et confirmer son véritable statut de légende de la K-pop avec ses performances spectaculaires !