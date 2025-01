KBS : « Miss Granny » renaît en drama

« Miss Granny » est un ancien film de Hwang Dong-hyeok, le réalisateur de « Squid Game ». Sorti en 2014, il avait attiré plus de 8 millions de spectateurs et avait donné lieu à des remakes dans de nombreux pays. Et cette œuvre racontant l’histoire d’une veuve de 74 ans qui se retrouve soudainement dans le corps de ses 20 ans va renaître, cet automne, en série télévisée. A partir de décembre, le drama sera diffusé tous les mercredis et jeudis sur la KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio.





Dans la nouvelle adaptation, l’héroïne Oh Mal-soon, interprétée par Kim Hae-sook, dirige un restaurant de soupe de porc et élève sa fille seule après le décès de son mari. Mal-soon, qui se retrouve avec le visage et dans le corps de ses 20 ans, tente de réaliser son rêve de jeunesse sous le pseudonyme d’Oh Doo-ri.





C’est Jung Ji-so qui incarnera ce personnage qui décide de poursuivre son rêve longtemps oublié de devenir chanteuse. Jung Jin-young, qui avait joué le rôle du petit fils dans la version originale, interprétera cette fois-ci Han Joon-hyeok. Ancien leader d’un groupe populaire, ce personnage est aujourd’hui un producteur-vedette dans l’industrie du divertissement. Sa vie est complètement bouleversée par l’apparition d’Oh Doo-ri, qui a un grand secret.