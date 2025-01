Taeyeon signe son grand retour avec « Letter To Myself »

Les admirateurs de Taeyeon sont en émoi, attendant son retour avec impatience !





Taeyeon, la vocaliste du célèbre girls-band Girl’s Generation, va bientôt nous proposer une incursion dans son univers musical. En effet, son sixième mini-album baptisé « Letter To Myself » sera dévoilé le 18 novembre.





Son nouveau projet musical se compose de six morceaux de divers genres dont du R&B avec une atmosphère détendue et calme et de la pop charismatique. Le morceau phare éponyme est une chanson pop rock avec un son de guitare et une mélodie lyrique mais explosive. Et cerise sur le gâteau, la voix intense de l’artiste crée une ambiance dramatique de cette piste riche en émotions et en introspection.





Comme son titre l’indique, « Letter To Myself » est une lettre intime à son soi du passé. La chanteuse délivre des mots de réconfort maladroits mais solides qu'elle a enfouis dans son cœur. À travers sa musique, elle va nous encourager à faire face à nos difficiles émotions dans n'importe quelle situation.





« Hot Mess », l’une des autres chansons de l’opus, est une chanson pop charismatique qui mélange l’effet de distorsion de guitare et les lignes de synthétiseur avec la voix immersive. Les paroles, quant à elles, devraient toucher le cœur des auditeurs, car Taeyeon parle de sa décision personnelle d’accepter ses imperfections dans un monde chaotique.