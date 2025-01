TWS : les rookie de la K-pop vont faire un comeback

TWS, l’un des meilleurs groupes rookies de l’année 2024, se prépare à revenir sur le devant de la scène !





Selon son agence Pledis Entertainement, le boys-band composé de six membres va dévoiler son premier single intitulé « Last Bell » le 24 novembre.





Son titre « Last Bell » a deux significations. Il s’agit de la dernière cloche qui sonne à l’école pour clôturer l’année, mais aussi de la cloche qui résonne fort dans notre cœur lorsque nous tombons amoureux.





Le boys-band va révéler également deux teasers du clip vidéo de la chanson phare les 21 et 24 novembre afin de promouvoir son prochain album et de susciter l'impatience de ses fans. En plus, le jour de sa sortie, les membres organiseront un showcase où ils interprèteront leurs nouvelles musiques pour la première fois devant leur public.





Les garçons arrivent environ cinq mois après la sortie de leur deuxième mini-album baptisé « SUMMER BEAT ! ». L’étoile montante qui a déjà fait sensation dans le monde de la K-pop avec un tout nouveau genre de musique tentera encore une fois d’insuffler un nouvel élan à son monde artistique.





À noter que sa toute première chanson « Plot Twist » et le titre phare de son deuxième mini-album « If I'm S, Can You Be My N? » se maintiennent toujours dans les principaux classements musicaux.