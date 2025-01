NewJeans : premier girls-band de K-pop à se produire au COUNTDOWN JAPAN

NewJeans aura la chance de passer les fêtes de fin d’années avec ses fans japonais ! En effet, le girls-band du moment devrait encore une fois écrire l’histoire en devenant le premier girls-band de K-pop à monter sur la scène de COUNTDOWN JAPAN.





Selon son agence ADOR, le groupe a rejoint la programmation du COUNTDOWN JAPAN 24/25, festival marquant la fin d’une année et le début d’une nouvelle, qui aura lieu du 28 au 31 décembre au Makuhari Messe à Tokyo. Et la performance des filles est prévue sur la scène principale le 31, le dernier jour de l’année.





Countdown Japan est le plus grand évènement annuel de l’intérieur de fin d'année au Japon. Depuis sa création en 2003, il avait déjà accueilli plus de 130 000 festivaliers au total. Les musiciens japonais de premier plan comme Creepy Nuts, Vaundy, MAN WITH A MISSION et SixTONES font également partie de la programmation cette année.





Pour rappel, NewJeans a déjà connu un grand succès dans l’archipel. Son premier single japonais « Supernatural » sorti en juin s'est vendu à un million d'exemplaires et le titre phare éponyme est arrivé en tête des classements musicaux locaux dès sa sortie.