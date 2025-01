CRUSH tient son concert à Séoul pour réchauffer notre cœur cet hiver

Alors qu’on n’est pas encore prêt à dire adieu à l’année 2024, CRUSH nous propose déjà un concert de fin d’année.





En effet, le chanteur sud-coréen de R&B va donner des spectacles intitulés « 2024 CRUSH HOUR: O » pendant trois jours du 20 au 22 décembre au KSPO DÔME à Séoul. Ses représentations seront une bonne occasion pour ses fans de profiter de ses innombrables tubes qui restent toujours gravés dans leurs mémoires.





Par ailleurs, le vocaliste a déjà donné un aperçu de ses concerts grâce aux contenus promotionnels tels que les affiches de trois concepts cinématiques et un teaser vidéo, ce qui suscite l’attente fébrile chez ses fans.





À noter que l’icône de R&B a déjà bien prouvé sa puissance de vente en faisant salle comble à ses nombreux concerts. Cette année, il a également mis en valeur sa capacité musicale avec la bande originale « Love You With All My Heart » de la série télévisée « La Reine des larmes ».