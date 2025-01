Le marché du vin en Corée du Sud

En un peu plus de 30 ans, le vin a su faire sa place parmi les boissons alcoolisées. Beaucoup de restaurants ont une carte des vins, les magasins distributeurs de vins sont présents dans chaque quartier et c’est un alcool apprécié par toutes les générations. Les taxes à l’importation et les frais de distribution font que le vin reste un alcool relativement cher qui répond plus naturellement au budget des quarantenaires et plus.





C’est le vin rouge qui est préféré par plus de la moitié des consommateurs, mais les vins pétillants sont de plus en plus appréciés. Les vins français arrivent en première position des ventes devant les vins du Nouveau continent et les vins italiens. Le prix moyen se situe en-dessous de 20 euros.





La génération MZ est, elle aussi, consommatrice de vin. Son choix se porte davantage sur la qualité et sur ses méthodes de production en respect de l’environnement.