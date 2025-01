WayV est de retour pour conquérir le monde

WayV s’apprête à revenir sur le devant de la scène !





En effet, le 25 novembre, la sous-unité chinoise de six membres du méga-groupe NCT fera son retour avec son nouvel album multicolore.





Il s’agit de son sixième mini-album baptisé « FREQUENCY », composé de six morceaux dont la version coréenne et chinoise du titre phare éponyme, et la chanson pré-sortie « HIGH FIVE ». À travers ce nouveau projet, ses fans pourront apprécier ses nouvelles couleurs musicales.





« TWIST », l’une des pistes de l’opus, est une chanson de danse à tempo moyen avec une ligne mélodique addictive et des battements rythmiques, qui se caractérise par ses paroles coréennes qui comparent le sentiment amoureux à celui d’être dans une situation où le monde entier semble se tordre.





En plus, l’album comprend deux autres titres en anglais. « Filthy Rich », une chanson de danse R&B à l’ambiance rétro, parle du fait que même si nous vivons une vie somptueuse, la vie n’a pas de sens sans notre amoureux. « Call Me », quant à lui, est aussi le R&B qui décrit les membres attendant impatiemment un appel de leur amoureux. Ces deux nouveautés sont d’autant plus attendues que leurs derniers morceaux en anglais tels que « Love Talk » et « Miracle » ont été bien accueillis par les mélomanes du monde.