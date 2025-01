Irene de Red Velvet : la chanteuse se lance en solo avec « Like A Flower »

Après avoir connu un immense succès en tant que membre du girls-band Red Velvet, Irene est prête à se lancer dans une carrière solo !





À noter que dès son lancement en 2014, Red Velvet s’est imposé comme le groupe numéro un dans l’industrie musicale sud-coréenne. En effet, les filles ont déjà conquis le cœur des mélomanes avec leurs innombrables tubes comme « Dumb Dumb », « Russian Roulette », « Red Flavor », « Psycho », et encore « Peek-A-Boo ».





Et le 26 novembre, le leader du girl-band va ouvrir sa nouvelle voie artistique ! Irene va présenter son propre univers musical en dévoilant son premier titre en solo intitulé « Like A Flower ». En plus de cette chanson phare, son prochain opus contiendra huit morceaux au total.





« Like A Flower », c’est la dance-pop avec un rythme afro léger et vif et un son doux et onirique. Les paroles, quant à elle, parlent de la volonté d’affronter la vie telle qu’elle est avec courage et de s’épanouir comme une fleur ayant une forte vigueur.





Il nous reste donc qu’à attendre avec impatience sa nouvelle aventure. En tous cas, nul doute qu’elle sera accueillie comme une reine !