Le groupe de rock LUCY signe son concert de fin d’année

Voici une bonne nouvelle pour les amateurs de rock ! Le groupe de rock sud-coréen LUCY vient d’annoncer son retour sur scène.





En effet, le 18 décembre, le boys-band va tenir son concert sous le titre « LUCY DAYS » à la KBS Arena à Séoul.





Il s’agit d’un concert organisé dans le cadre du projet du groupe intitulé « LUCY WEEK », qui retrace ses activités en ligne et hors ligne. En plus de ses musiques représentant la jeunesse, le spectacle sera rempli de programme riche en contenus qui devraient permettre à ses fans de communiquer plus étroitement avec les membres.





Par ailleurs, cette année, LUCY avait bien terminé sa première tournée mondiale à travers l’Asie et l’Amérique du Nord et avait également rencontré ses fans sud-coréens lors de grands concerts et festivals locaux.





À noter que le groupe a déjà prouvé son statut de « leader de la scène K-band » en se produisant en tant que tête d’affiche au Beautiful Mint Life 2024 et au Grand Mint Festival 2024, les plus grands festivals de musique en Coréen du Sud, pendant deux années consécutives.