J.Y. Park nous donne rendez-vous à la fin de l’année

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, la légende vivante de la K-pop Park Jin-Young ne compte pas prendre de vacances mais enflammera la scène de l’Olympic Hall de Séoul !





Selon sa propre agence, JYP Entertainment, le chanteur Park Jin-Young, connu sous le nom JYP ou bien encore JYPapi, donnera ses concerts en solo sous le titre « Still JYP », du 27 au 29 décembre à l’Olympic Hall à Séoul. Ce concert devrait être encore plus significatif pour lui et ses fans puisqu'il célèbre son 30e anniversaire depuis ses débuts cette année.





Grâce à sa passion inébranlable, depuis qu’il avait commencé sa carrière en 1994, le chanteur au sommet de son art ne cesse de triompher en chantant et produisant de nombreux hits. Comme le titre de ses représentations, « Still JYP », le chanteur toujours aimé à ce jour a montré sa présence à travers l’affiche de concert.





Le poster dévoilé met en scène J.Y. Park vêtu d’un costume doré et assis majestueusement sur un trône. Lors de cet événement, l’artiste légendaire qui se produit depuis 30 ans sur d'innombrables scènes, interprètera ses tubes emblématiques pour toutes les générations et mettra en avant son expertise et son savoir-faire en matière de musique.