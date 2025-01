Des encas populaires en Corée du Sud

Les encas font le bonheur de tous, sur la péninsule et désormais dans le monde entier.





À l’instar du Choco Pie, ce biscuit chocolaté qui a fêté, cette année, son 50e anniversaire et qui se vend en milliards d’unités dans plus de 60 pays à travers le monde ou du très populaire Peppero, un bâtonnet en biscuit nappé de chocolat, de noisettes ou autres glaçages qui se vend lui aussi depuis 40 ans dans de nombreux pays comme, entre autres les États-Unis où les bus de New York à Los Angeles en font la promotion.





Les glaces coréennes font également partie des encas incontournables, particulièrement sur les marchés étrangers où les parfums sont adaptés aux goûts locaux. Et puis, les ramyeon peuvent être considérées comme un encas, ces nouilles instantanées déshydratées faciles à préparer, que l’on peut manger sur le pouce à tout moment de la journée. Elles ont, elles aussi, déferlé sur la planète, de la Chine à l’Amérique avec une fois encore des variantes de goût adaptées aux tendances culinaires locales.