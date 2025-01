MEOVV fait un retour fracassant avec son nouveau single « TOXIC »

ⓒ THE BLACK LABEL

En septembre dernier, MEOVV a fait ses premiers pas sur la scène musicale. Et deux mois après, le nouveau girls-band de The Black Label est revenu pour faire trembler le monde de la K-pop.





En effet, le 18 novembre, le quintette a dévoilé son deuxième single baptisé « TOXIC » avec deux titres phares dont le premier du même nom que l’album et le deuxième intitulé « BODY ».





« TOXIC », c’est une chanson pop R&B avec un rythme minimaliste et les voix uniques des filles. Ses paroles sincères et délicates décrivent, quant à elles, la difficulté d’échapper à un tourbillon d’émotions qui nous envahit.





Par ailleurs, « BODY », l’autre titre principal mettant en valeur les performances splendides du groupe, fait également des vagues depuis sa sortie. À travers cette nouveauté qui se caractérise par la puissance vocale des artistes et le refrain répétitif et accrocheur, nous pouvons ressentir l’ambition et l’énergie des membres.





Pour rappel, leur premier single numérique « MEOW » a connu un immense succès tout en dominant les hit-parades nationaux et internationaux. Et portées par leur passion de s’imposer comme le numéro un de l’industrie, les filles sont revenues encore plus déterminées pour montrer une nouvelle facette de leur musique.