TWICE : incroyable collaboration avec Megan Thee Stallion

C’est une grande surprise pour les ONCEs ! TWICE a travaillé aux côtés d’une célèbre rappeuse américaine, Megan Thee Stallion, pour sa nouvelle chanson « Strategy ».





À noter que Megan Thee Stallion a été élue comme l’une des femmes les plus influentes par le magazine américain Time. Lauréate de trois Grammy Awards, la star texane a déjà signé plusieurs tubes et collaboré avec de nombreuses figures emblématiques de la musique américaine comme Cardi B, Beyoncé, et encore Nicki Minaj.





Le quatorzième mini-album de TWICE baptisé « Strategy » et son titre phare éponyme seront disponibles le 6 décembre. En plus, son agence JYP Entertainment a récemment dévoilé une vidéo avec un extrait du prochain single de TWICE sur ses réseaux sociaux.





Le clip, qui propose un concept de magazine pour adolescents et met en scène des images exclusives des neuf membres qui défilent les unes après les autres, suscite déjà une immense curiosité. Et la cerise sur le gâteau, la voix de la rappeuse américaine, qui est également présente sur le morceau, y ajoute une puissante énergie.





Par ailleurs, afin de promouvoir son nouveau projet, le girls-band va ouvrir une boutique éphémère sous le titre « Strategy » à EPIC SEOUL au 5ème étage de The Hyundai Séoul, un grand centre commercial située à Yeouido dans la capitale sud-coréenne, du 4 au 12 décembre. Et le 4 décembre, deux jours avant la sortie de l’opus, le groupe rencontra ses fans en organisant « TWICE 14TH MINI ALBUM “STRATEGY” PREMIERE EVENT » au New Millennium Hall de l’université Konkuk à Séoul.