Les concerts de Dynamic Duo sont complets

À l’occasion de son vingtième anniversaire, le duo légendaire de hip-hop Dynamic Duo remontera bientôt sur scène pour une série de concerts exceptionnels !





Le groupe a une longue histoire. Les deux membres, Gaeko et Choi Za, ont fait leurs débuts en 1999 au sein du quatuor CB Mass. Après la dissolution du groupe, ils ont formé un duo en 2004 et sorti d’innombrables tubes sous le nom de Dynamic Duo. Depuis lors, ils restent toujours sur le devant de la scène ‘k-hiphop’.





En effet, l’édition 2024 de leurs concerts sous le titre « In The Long Run » se déroulera les 6, 7 et 8 décembre à l’Olympic Hall du parc olympique à Séoul, et le 21 à l’Auditorium du BEXCO à Busan. À noter que les tickets pour toutes les dates se sont écoulés en quelque minutes, confirmant ainsi la puissance de ventes du groupe.





Dynamic Duo est donc prêt à activer la machine à remonter le temps. Le duo qui célèbre son 20e anniversaire cette année devrait charmer son public avec des représentations très enrichissantes grâce à sa solide expérience et son extraordinaire synergie que les deux membres ont développée au fil des années. Comme il s’agit d’un événement de plus grande envergure que l’édition 2023, ses fans attendent avec impatience la setlist mise à jour et ses performances incroyables.