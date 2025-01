Roy Kim s’offre un spectacle grandiose à guichet fermé

Alors que 2024 touche bientôt à sa fin, le chanteur Roy Kim nous donne rendez-vous en cette fin d’année sous le titre « Roy actually ».





En effet, Roy Kim a récemment fait exploser sa billetterie en vendant les billets pour ses trois concerts à Séoul et à Busan en seulement cinq minutes. Face à cette demande exceptionnelle, le chanteur a ajouté une nouvelle date séoulienne. Et encore une fois, les tickets se sont envolés à une vitesse fulgurante.





L’artiste se produira donc les 6, 7 et 8 décembre au SK Olympic Handball Gymnasium du parc olympique dans la capitale sud-coréenne, et le 28 décembre au KBS Hall à Busan. Comme le vocaliste promet un show coloré et rempli de ses tubes et de sa propre sensualité artistique, « Roy actually » sera un rendez-vous immanquable pour tous ses admirateurs.





À noter que son dernier titre « If You Ask Me What Love Is » sorti en octobre dernier se maintient toujours en haut du classement Top 100 de Melon. Et Roy Kim sait comment tenir ses fans en haleine ! Afin de susciter l’attente, il a récemment donné un aperçu de ses prochains spectacles en publiant une vidéo de ses répétitions.