[Entretien spécial] Prix Nobel de littérature 2024 : Choi Mi-kyung et Jean-Noël Juttet (1)

C’est un nouveau phénomène. Depuis l’obtention du Prix Nobel de littérature par Han Kang, les sud-Coréens se sont rués vers les grandes librairies pour acheter un ou plusieurs livres de la lauréate.





Pourtant nombreux sont celles et ceux qui disent que les ouvrages de l’écrivaine sont trop tristes et sombres, et ont donc du mal à les lire jusqu’à la dernière page.