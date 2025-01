BBMA 2024 : les artistes de la K-pop dominent les nominations

Le 26 novembre, les nominations des Billboard Music Awards 2024 sont enfin dévoilées ! Parmi la liste complète des nominés, un bon nombre d’artistes sud-coréens brillent dans des catégories dédiées, confirmant leur influence dans le paysage musical international.





Cette cérémonie de remise de prix de la musique, qui honore les chanteurs les plus titrés de chaque année, choisit ses finalistes et gagnants selon les données de l’année écoulée, notamment les ventes de disques, le streaming, la diffusion à la radio, les revenus des tournées et les activités sur les réseaux sociaux.





Tout d’abord, Jungkook de BTS a obtenu six nominations dans cinq catégories. En effet, le vocaliste qui a connu un immense succès cette année avec ses musiques en solo comme « Standing next to you », « 3D », ou encore « Golden », se trouve en lice pour cinq prix : Meilleur artistes en termes de ventes de chansons, la chanson la plus vendue de l'année, meilleur artiste K-pop mondial, meilleure chanson K-pop, et encore meilleurs albums K-Pop.





JIMIN, l’autre membre de BTS, figure quant à lui parmi les finalistes dans les catégories Meilleure chanson K-pop et Meilleur artiste de K-pop mondial pour son tube « Who », le titre phare de son album individuel « MUSE ».





En plus, plusieurs groupes sud-coréens ont réussi à se qualifier dans les catégories exclusives à la K-pop. Pour Meilleur artiste de K-pop mondial, Stray Kids, Enhypen et TXT ont récolté les nominations. Et c’est dans la catégorie pour Meilleur album de K-pop que nous pouvons retrouver « Rockstar » et « ATE » de Stray Kids et « The Name Chapter: Freefall» de TXT. Enfin, pour la catégorie de Meilleur artiste de K-pop en tournée, Billboard a nommé Enhypen, Seventeen et TXT.





Voilà une belle occasion d’apprécier les performances splendides de nos stars ! Les BBMA 2024 seront diffusés en direct le 12 décembre.