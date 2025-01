IZNA : le girls-band vainqueur de I-LAND 2 fait ses débuts triomphaux

Avec son premier mini-album « N/a », le nouveau girls-band IZNA a fait son entrée dans l’industrie musicale ! À noter que le groupe est composé de sept gagnantes de l’émission de survie I-LAND 2.





Le 25 novembre, les rookies ont dévoilé leur premier opus avec le clip vidéo du titre phare du même nom que le groupe, qui met en lumière leur charme audacieux et charismatique. En plus, l’équipe de production de l’émission I-LAND 2 et le célèbre producteur Teddy ont participé à la composition de l’opus.





En plus de la chanson phare, cette nouveauté offre plusieurs pistes multicolores qui nous permettent d’apprécier diverses facettes des membres. Elle comprend un total de 5 morceaux y compris « TIMEBOMB », « IWALY (I will always love you) », « DRIP », et encore « FAKE IT ».





Par ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour que le septuor soit devenu un phénomène planétaire. Selon son agence WakeOne Entertainment, « N/a » s'est immédiatement classé en tête des ventes d'albums sur iTunes en Thaïlande et en Slovénie. Le disque a également atteint le top 10 dans douze autres pays, dont l'Indonésie, le Japon, Taïwan, la Malaisie, les Philippines, et l'Arabie Saoudite, ce qui prouve le talent indéniable des filles.