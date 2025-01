BABYMONSTER à la conquête du KSPO DÔME

C’est déjà un bon départ ! Le girls-band rookie BABYMONSTER rejoindra la liste des artistes qui se sont produits au KSPO Dome, une scène de rêve pour les musiciens de la K-pop.





En effet, le nouveau groupe de YG Entertainment va donner le coup d’envoi de sa première tournée mondiale sous le titre « 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR » au KSPO Dome, situé dans le parc olympique de Séoul, les 25 et 26 janvier de l’année prochaine.





Son passage au KSPO Dome, moins d’un an après ses débuts, est d’autant plus remarquable qu’il est très exceptionnel pour un groupe débutant d'organiser son premier concert dans une salle aussi gigantesque. Sa nouvelle aventure nous laisse donc imaginer la confiance de YG Entertainment dans la qualité de ses performances et les attentes élevées de l’industrie musicale à son égard.





Après Séoul, le septuor poursuivra sa tournée dans le monde entier, qui débutera à New Jersey en février et à Los Angeles en mars. Les autres dates ne sont pas encore annoncées, mais comme leur agence a déclaré que les filles avaient l'intention de « rencontrer autant de fans que possible », elles devraient se rendre dans diverses régions en dehors de l'Amérique du Nord pour renforcer leur popularité internationale.