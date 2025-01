JYP Entertainment reconnue comme une des meilleures entreprises mondiales pour la croissance durable

Le 27 novembre, TIME, l’un des principaux magazines hebdomadaires américains et Statista, société allemande d’études de marché, ont annoncé la liste des meilleures entreprises mondiales en croissance durable 2025 (World’s Best Companies in Sustainable Growth).





Et pour le plus grand plaisir des Sud-coréens, JYP Entertainment, l’une des plus grandes maisons de production de la K-pop, a obtenu un score de 93,66 dans le secteur des technologies, des médias et des services. Elle se classe au troisième rang parmi les principales sociétés mondiales et est la seule entreprise asiatique à figurer dans le top 10.





À noter que ce rapport choisit les cinq cents meilleures entreprises du monde pour leurs engagements en matière de développement durable, sur la base de trois critères clés : la croissance, les performances ESG et la satisfaction des salariés.





En effet, JYP Entertainment dirigée par J.Y. Park, figure emblématique de l'industrie musicale locale, ne cesse de prendre l’initiative de redonner à la société le grand amour que ses artistes ont reçu. En mettant en avant sa vision « EDM (Every Dream Matters !) », l’agence mène des activités de contribution sociale telles que son projet d'aide au traitement médical, celui de service bénévole ou encore le projet « Love Earth », afin de soutenir les rêves des enfants et leur créer un cadre de vie sain.