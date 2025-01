Stray Kids reçoit sa troisième certification d’or de l’association française des disques

Où va s’arrêter Stray Kids ? Voici encore une fois une bonne nouvelle pour les Stays : « ATE » du groupe vient de devenir disque d’or !





En effet, le boys-band du moment a obtenu cette récompense du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), après avoir vendu plus de 50 000 exemplaires en France de son mini-album « ATE ». C’est donc sa troisième distinction après son troisième album studio « 5-STAR » et son huitième mini-album « Rock Star ». À noter que le SNEP, fondé en 1922, délivre des certifications aux musiciens en fonction de leurs ventes d’albums et de singles.





Par ailleurs, l’octuor a récemment annoncé ses concerts dans les principaux stades d’Amérique latine, d’Amérique du Nord et d’Europe, dans le cadre de sa tournée mondiale « Stray Kids World Tour ‘Dominate’ ». Dès l’ouverture de la billetterie, les tickets pour les dates à Santiago, Rio de Janeiro, Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid et Paris se sont écoulés en quelques minutes, confirmant ainsi la puissance de ventes du groupe.





Au cours de leur voyage, les huit garçons s’apprêtent à conquérir vingt-cinq grandes enceintes aux quatre coins du monde. Avec un total de quarante-huit représentations, le boys-band va entreprendre une nouvelle étape dans sa remarquable carrière.