Julien Clerc découvre pour la première fois la Corée et ses fans coréens

Tenu depuis 1989, le Gala FKCCI est l’un des événements les plus attendus de la communauté coréano-française en Corée du Sud. L’édition 2024 s’est tenue, le vendredi 29 novembre, dans un grand hôtel de Séoul.





ⓒFKCCI

Pour le plus grand bonheur des expatriés, Julien Clerc est monté sur scène et interprété ses plus célèbres tubes. Et pour les invités sud-coréens, c’était l’occasion de découvrir le chanteur légendaire français.





ⓒFKCCI & KBS WORLD