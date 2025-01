DAY6 donne rendez-vous à ses fans sud-coréens

Voici une bonne nouvelle pour les admirateurs de DAY6 ! Le boys-band en pleine expansion va organiser son concert de fin d’année à guichet fermé !





Alors que DAY 6 est actuellement en pleine tournée mondiale pour rencontrer ses admirateurs internationaux, il ne laisse jamais ses fans locaux de côté ! En effet, le groupe de rock de JYP Entertainment tiendra des spectacles exclusifs sous le titre « 2024 DAY6 Special Concert ’The Present‘ » au Gocheok Sky Dome dans la capitale sud-coréenne les 20 et 21 décembre.





Après avoir rempli les 34 000 places du Jamsil Indoor Gymnasium à Séoul en avril dernier et les 40 000 places de l'Incheon Inspire Arena en septembre, il devrait encore une fois établir un nouveau record grâce à son prochain passage au plus grand stade couvert du pays.





À noter qu’il s’agit d’une nouvelle édition de son spectacle annuel que DAY6 donne pendant les fêtes de fin d'année. En décembre 2023, le boys-band a lancé son premier concert au complet après la fin du service militaire de tous ses membres, sous le titre « DAY6 Christmas Special Concert ‘The Present : You are My Day’ », dans le but de remercier ses fans pour leur patience pendant son absence. Et cette année aussi, il nous promet un grand rendez-vous pour clôturer ensemble 2024.