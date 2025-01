NCT 127 démarre sa quatrième tournée mondiale pour célébrer son 10e anniversaire

Voici une nouvelle tournée mondiale de NCT 127 qui permettra de souligner le passage à la nouvelle année !





En effet, NCT 127, l’une des sous-unités du méga-groupe NCT, va bientôt donner le coup d’envoi de sa quatrième tournée mondiale « NEO CITY – THE MOMENTUM » qui sillonnera quatorze régions du monde à travers l’Amérique et l’Asie. Les concerts séouliens se tiendront au Gocheok Sky Dome, les 18 et 19 janvier 2025.





Le titre des concerts, « THE MOMENTUM », signifie le dynamisme, reflétant l'énergie illimitée des garçons et leur ambition de donner un nouvel élan à leur carrière déjà au sommet.





Débutant à Séoul, le groupe poursuivra son périple dans les principales villes du monde comme Jakarta, Bangkok, Los Angeles, Osaka, Taipei, Fukuoka, Nagoya et Macao. Sa prochaine visite aux Etats-Unis est d’autant plus attendue par ses fans que sa dernière tournée américaine date déjà de deux ans.