Le permis de conduire

Jusque dans les années 1970, les voitures particulières étaient un symbole de richesse et elles ont ouvert l’ère du My car, Ma voiture. Parallèlement à cela est apparu un engouement pour l’obtention d’un permis de conduire. Mais avec des transports en commun multiples et moins coûteux, avoir une voiture est devenu une source de contraintes réelles qui pousse les jeunes à retarder l’examen de passage du permis de conduire qui ne reste qu’une étape puisqu’il faudra ensuite avoir un véhicule. La tranche d’âge des 18-34 ans préfère donc louer une voiture plutôt que d’en acheter une. Quant aux seniors, leur nombre grandissant oblige les autorités à mettre en place des mesures de contrôle, voire de restrictions pour réduire le nombre d’accidents de la route impliquant des conducteurs âgés.