Les chansons et chanteurs sud-coréens qui ont séduit le monde en 2024

Cette année, l’industrie de la K-pop a connu un grand boom. L'amour et le soutien que les mélomanes du monde ont donné aux artistes sud-coréens étaient plus grands que jamais ! Pour conclure l'année 2024 en beauté, KBS WORLD Radio a mené une enquête de fin d'année auprès de nos auditeurs du monde entier, du 11 au 28 novembre.





Dans le sondage, Il y avait cinq catégories - « Meilleur artiste K-pop de l’année », « Meilleur titre K-pop de l’année », « Meilleure performance de l’année », « Meilleur visuel de l’année » et encore « Artiste qui a montré le plus d'amour à ses fans cette année » - et nous avons reçu un total de 11 487 votes provenant de 119 pays du monde entier.





Et nous allons enfin vous partager les résultats dans notre émission « Musique coréenne » du 21 décembre !