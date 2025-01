Où sont passés les chants de Noël ?

En cette période de l’année, les rues s’animent avec des lumières scintillantes. Mais cette année, les chants de Noël diffusés par haut-parleurs brillent par leur absence dans les grandes villes sud-coréennes. Une rumeur court selon laquelle cette disparition est due aux droits d’auteur. Mais l’Association coréenne des droits d’auteur musicaux (KOMCA), affirme depuis longtemps que ce n’est pas le cas. Qu’en est-il réellement ?





Il est vrai que la législation autour des productions musicales a été renforcée ces dernières années. Pour diffuser de la musique dans un restaurant ou un magasin de vêtements, il faut verser une somme d’argent à la KOMCA. Par exemple, à la fin de l’année dernière, un grand magasin a été assigné en justice pour avoir diffusé de la musique sans autorisation.





Des analyses ont donc annoncé que la raison principale pour laquelle les chants de Noël ont disparu des rues, mais aussi des grands magasins, est les droits d’auteur. Ce qui n’est qu’à moitié vrai.





Selon la réglementation approuvée par le ministère de la Culture, les droits d’auteur sont perçus en fonction de la superficie des locaux commerciaux. S’il s’agit d’un grand magasin d’une superficie de 50 000 m2 ou plus, il est possible de diffuser des chansons, monnayant seulement 865 euros par mois. Une somme relativement modique. Il n’y a donc aucune raison pour qu’une grande surface se prive des chants de Noël pour faire des économies.





Si la surface de vente est supérieure à 3 000 m2, les frais mensuels sont de 53 euros. Pour une surface inférieure à 50 m2, aucun frais n’est à débourser. Les propriétaires de petits magasins peuvent donc diffuser des chansons sans se soucier des droits d’auteur. Alors, pourquoi entend-on de moins en moins de chansons de Noël dans les rues ?





La KOMCA attribue leur disparition aux réglementations gouvernementales en matière de bruit et d’énergie. La loi actuelle sur le bruit et les nuisances sonores stipule qu’une amende pouvant aller jusqu’à 1 300 euros sera imposée si le bruit généré par un haut-parleur installé à l’extérieur d’un magasin dépasse 65 dB le jour et 60 dB la nuit. Cela signifie qu’il est difficle de diffuser des chants de Noël de manière à ce que les passants puissent les entendre.





Parmi les autres raisons liée à cette disparition, la baisse de popularité des chants traditionnels. De plus le mode de consommation de la musique a évolué vers l’écoute sur smartphones et avec des écouteurs.